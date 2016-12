Ebola, caso sospetto in CaliforniaIn Liberia coprifuoco contro contagio

07:27 - Un paziente di un ospedale di Sacramento, in California, è stato posto in isolamento perché potrebbe essere stato esposto al virus dell'Ebola. "Anche se non è stato confermato che si tratti di Ebola, stiamo adottando le precauzioni previste per la protezione dei pazienti, dei medici e dello staff. E questo include mettere il paziente in isolamento", si legge nel comunicato del South Sacramento Medical Center.

In Liberia contro il contagio scatta il coprifuoco - La presidente della Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha decretato il coprifuoco notturno e la messa in quarantena in due quartieri, uno dei quali nella capitale Monrovia, per arginare l'epidemia del virus Ebola. "A partire da mercoledì 20 agosto ci sarà il coprifuoco dalle 21 alle 6" (dalle 23 alle 8 ora italiana), ha annunciato la Sirleaf in un discorso radiotelevisivo.



Epidemia più grave mai registrata - L'epidemia d'Ebola, la più grave dall'apparizione della febbre emorragica nel 1976, ha fatto finora almeno 1.230 morti su 2.240 casi, secondo l'ultimo bilancio dell'Organizzazione mondiale per la Sanità (Oms).