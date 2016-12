Ebola, Ban: "Servono più sforzi"

01:28 - Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha telefonato al presidente americano Barack Obama per discutere la necessità di incrementare con urgenza gli sforzi internazionali per combattere l'epidemia di Ebola in Africa occidentale. Lo si apprende in una nota del portavoce del Palazzo di Vetro. Ban ha inoltre informato Obama che vuole organizzare un evento di alto livello sul tema a margine dell'Assemblea Generale che si svolgerà a fine settembre.