Ebola: arrivato negli Usa il medico contagiato

19:53 - E' arrivato negli Stati Uniti il dottor Kent Brantly, il medico americano di 33 anni contagiato dal virus Ebola durante una missione umanitaria in Liberia. Nel video qui sotto, eccolo mentre scende dall'ambulanza davanti all'ospedale di Atlanta. Riesce a camminare da solo con l'assistenza di un altro medico, ma le sue condizioni sono gravi, i medici tenteranno di tutto per salvare la sua vita.

E' la prima volta che una persona infetta del virus arriva negli Stati Uniti. Di lui, Brantly, si era parlato a lungo alcuni giorni fa quando aveva ceduto alla sua collega, anche lei infettata, l'unica dose di siero sperimentale arrivata nel Paese. Il medico è tornato in patria a bordo di un aereo equipaggiato con sala d'isolamento e atterrato in una base militare della Georgia da dove, con mille precauzioni, è stato immediatamente trasferito nel centro specializzato per malattie infettive, il piu' sicuro del paese.



Le precauzioni e le rassicurazioni diffuse dalle autorità sanitarie non sono bastate a placare le polemiche per il ritorno dei due contagiati e in America si sta scatenando una vera e propria psicosi. Le televisioni hanno seguito il rientro di Brantly con dirette e approfondimenti continui mentre sui social network continuavano le critiche per il suo ricovero negli Sstates. Anche il presidente Obama ha lanciato un appello alla comunità internazionale perchè non prenda sottogamba la situazione e agisca in maniera coordinata. E ha annunciato che la settimana prossima, con l'arrivo dei 50 leader africani per il vertice Usa-Africa, verranno adottate le massime precauzioni: tutti saranno sottoposti a controlli speciali.