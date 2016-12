Ebola, America Latina in allerta

01:49 - Anche se non esistono ancora casi di ebola registrati in America Latina, dopo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Paesi del subcontinente hanno annunciato l'adozione di protocolli di sicurezza per scoprire e gestire eventuali casi sospetti della malattia infettiva. In Brasile e Argentina, i due principali Paesi della regione, i rispettivi governi hanno rafforzato la sorveglianza sanitaria in porti ed aeroporti.