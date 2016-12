Ebola,a casa cittadino Gb infettato

22:53 - L'aereo con a bordo il primo cittadino britannico risultato positivo al virus Ebola in Sierra Leone è atterrato alla base della Royal Air Force a Northolt, a nord-ovest di Londra. L'uomo, che viveva in Sierra Leone dove lavorava come operatore sanitario, dovrebbe essere trasferito in "una speciale unità ultra-isolata del Royal Free Hospital" di Londra, ha reso noto in giornata un portavoce del ministero della Salute britannico.