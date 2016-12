29 gennaio 2014 E' un pizzaiolo italiano di Minneapolis

12:54 - L'eroe del giorno, negli States, è un pizzaiolo italoamericano. Si chiama John Soranno, è il coproprietario della catena di pizzerie napoletane Punch Pizza a Minneapolis ed è stato citato dal presidente Usa, Barack Obama, come esempio positivo. Perché ha alzato a 10 dollari l'ora il salario dei propri dipendenti, proprio ciò che intende fare anche l'inquilino della Casa Bianca con il suo progetto di aumento del salario minimo.

"Nell'anno trascorso da quando ho chiesto al Congresso di incrementare il salario minimo - ha detto Obama nel suo discorso - cinque Stati hanno approvato leggi per aumentarlo. Molte aziende lo hanno fatto per conto loro. Nick Chute è qui, questa sera, con il suo capo John Soranno. John è il proprietario di Punch Pizza a Minneapolis, e Nick lo aiuta a impastare. Ma ora è molto più produttivo: John ha appena dato ai suoi dipendenti un aumento di stipendio, portandolo a 10 dollari l'ora. Una decisione che ha diminuito il loro stress finanziario e ha incrementato il loro morale. Questa sera io chiedo che altri imprenditori americani seguano l'esempio di John e facciano ciò che possono per incrementare lo stipendio dei loro dipendenti".