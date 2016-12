Doppio attentato a Mogadiscio: strage

21:39 - Doppio attentato davanti ad un albergo di Mogadiscio, capitale della Somalia, che ha causato almeno otto vittime. Lo ha reso noto una fonte della polizia. "Un'autobomba è esplosa nei pressi dell'hotel Jazeera", ha precisato Muhidin Ahmed, riferendo di una forte esplosione e di morti o di feriti. Pochi minuti dopo una seconda esplosione, anch'essa causata, probabilmente, da un'autobomba.

L'attacco è avvenuto non distante rispetto al quartiere generale delle Nazioni Unite. "Sembra che si tratti di un attentato suicida", ha precisato il poliziotto Muhidin Ahmed. Alcuni testimoni hanno riferito anche di una sparatoria.



Un primo bilancio parla di almeno otto morti, tra cui alcuni soldati. Lo riferiscono testimoni. Una prima autobomba è esplosa davanti ad un albergo non distante dal quartiere generale delle Nazioni Unite. Poco dopo un'altra automobile, imbottita di esplosivo è stata fatta saltare in aria sempre nello stesso quartiere, mentre stavano giungendo i soccorsi e le forze della sicurezza.