24 agosto 2014 Donetsk, prigionieri ucraini alla gogna

09:03 - I ribelli separatisti dell'est russofono dell'Ucraina hanno mostrato nella roccaforte di Donetsk decine di militari governativi catturati. I prigionieri di guerra sono stati accolti dalla folla al grido di "fascisti". Un'umiliazione simbolica nel giorno in cui Kiev celebra la Festa dell'Indipendenza dall'Urss. Intanto non accennano ad arrestarsi i combattimenti. L'esercito ha bombardato una chiesa durante la messa: 5 civili morti, molti feriti.

Nelle ultime 24 ore 5 soldati sono rimasti uccisi mentre 8 feriti negli scontri. Una chiesa ortodossa è stata colpita dall'artiglieria dell'esercito ucraino nel villaggio di Kirovske, uccidendo 5 civili: tre durante la funzione, due sono morti in ospedale.



Sempre questa mattina è stato colpito dai bombardamenti tra i ribelli e le forze militari ucraine, che assediano la città nei Territori dell'Est, anche un nosocomio. Alcuni pazienti sono rimasti feriti, altri sono stati portati al riparo nelle cantine della struttura. Negli ultimi giorni i bombardamenti si sono intensificati e ieri sono morti sei civili, tra i quali un bambino.



Dopo la visita di sabato a Kiev, Angela Merkel ha affermato che la situazione in Ucraina è "molto delicata e pericolosa" ma che non si arriverà a "una risoluzione armata della crisi" a livello internazionale. La cancelliera tedesca intervistata negli studi berlinesi dell'emittente ARD ha aggiunto che lei è "per l'integrità territoriale del Paese. Ed è anche il piano del presidente Poroshenko".



Bisogna comunque trovare una "strada che non danneggi la Russia". "Vogliamo continuare ad avere anche con Mosca buoni rapporti commerciali", ha spiegato. "Nel resto del mondo ci sono così tanti conflitti cui dovremmo lavorare insieme", ha concluso.