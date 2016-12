10:33 - Un iraniani condannato per i suoi legami con l'Organizzazione dei Mujaidin del popolo (facente parte dell'opposizione in esilio) è stato impiccato a Teheran nonostante l'appello di Amnesty International per fermare l'esecuzione. Gholamreza Khosravi Savadjani era stato condannato a morte nel 2010 quale "nemico di Dio" dopo essere stato arrestato nel 2008 in quanto sospettato di avere contatti con i dissidenti.