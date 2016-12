Disordini Kiev, giornalisti feriti

00:15 - Sono almeno 26 i giornalisti rimasti feriti negli scontri tra manifestanti antigovernativi e polizia che vanno avanti da domenica pomeriggio a Kiev. Lo riferisce l'istituto nazionale per l'informazione di massa. I dimostranti sparano contro gli agenti di polizia non solo razzi e bengala ma anche fuochi d'artificio: colorati. Agli scontri partecipano anche decine di ragazze, anche se solitamente non sono in prima fila nelle violenze.