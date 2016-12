5 febbraio 2014 Disoccupata contestò Hollande per strada, sei mesi dopo lui la candida Parigi, nuova carriera per Nathalie Michaud, la donna che ad agosto aveva protestato per strada contro il presidente francese per la situazione dei disoccupati di mezza età Tweet google 0 Invia ad un amico

07:49 - Ad agosto era stata assurta agli onori delle cronache francesi per "un'imboscata" fatta al presidente Francois Hollande, fermato per strada per denunciare la condizione dei 50enni disoccupati. Oggi, a distanza di sei mesi, Nathalie Michaud ha una nuova carriera davanti. La donna è stata infatti candidata nella lista del consiglio comunale della città La Roche-sur-Yon, dal sindaco uscente Pierre Regnault, "collega" di partito di Hollande.