16:45 - E' il comico Dieudonné a mettere a mettere a tacere le polemiche sul suo spettacolo, annunciando che "il caso Dieudonné è chiuso": rinuncerà al suo show "Le Mur" perché, dice, "in uno stato di diritto bisogna rispettare la legge". Il comico era stato pesantemente criticato per aver messo in scena, a Parigi, uno spettacolo esplicitamente antisemita, e gli era stato vietato dal governo di replicare ancora il suo show.