Dieci mesi di carcere a giornalista turco per una k di troppo in un tweet

13:27 - Twitta per sbaglio una k alla fine di una frase, trasformandola in un insulto, e viene condannato a 10 mesi di carcere. L'incredibile vicenda ha come protagonista un giornalista turco, Onder Aytac, per un cinguettio polemico del 2012, "Kapat be dershaneleri Ustaaaaammmmk!..("Chiudile, mio capo"), riferito alla decisione del premier Erdogan di serrare alcune scuole private gestite da un movimento religioso cui appartiene l'uomo.

Secondo quanto riporta il portale Medium, a nulla sono valse le ripetute giustificazioni del giornalista, che ha più volte ribadito che si è trattato di un semplice refuso. Aytaç, in base alle severe leggi turche, è stato citato in giudizio dal premier Erdogan per aver insultato "i funzionari pubblici nel corso del loro lavoro".



Il Tribunale ha così deciso per una condanna a 10 mesi di carcere, non convertibile. Fino a qualche tempo fa il movimento religioso Gulen, di cui Aytac fa parte, appoggiava il governo Erdogan, poi è cominciata una dura battaglia e a farne le spese è stato il giornalista.