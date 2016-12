Deve proteggere Obama, ma si ubriaca fino a svenire: sospesi 3 agenti segreti

11:14 - Dovevano proteggere Barack Obama nel corso della sua visita in Olanda, ma il giorno prima dell'arrivo del presidente degli Usa sono caduti in tentazione. Uno dei tre agenti segreti sospesi è stato trovato nell'atrio di un hotel di Amsterdam ubriaco e privo di sensi, mentre i due colleghi sono stati puniti per non averlo fermato. I tre membri del Counter Assault Team sono stati rispediti a casa e messi in congedo amministrativo.

Gli agenti puniti, scrive il Washington Post, facevano della squadra che difende il presidente in caso di attacco, e uno di loro era addirittura una figura di spicco.



Violate le regole del Secret Service - I tre hanno violato le nuove regole del Secret Service, entrate in vigore nell'ottobre del 2012, secondo cui chiunque sia in viaggio per servizio non deve toccare alcool nelle 10 ore che precedono l'inizio dell’incarico. E visto che la domenica avrebbero dovuto partecipare a un briefing in vista dell'arrivo di Obama previsto per lunedì, è chiara la violazione delle norme per aver bevuto nella notte tra sabato e domenica. Il portavoce del Secret Service ha fatto sapere che la sicurezza del presidente non è mai stata a rischio.



I precedenti - Non è la prima volta che uomini del Secret Service si guadagnano le pagine dei giornali per degli scandali. Era già successo nell'aprile del 2012 quando un'intera squadra di almeno 12 agenti al seguito di Obama in Colombia fu rimandata a casa dopo aver avuto incontri con ragazze squillo a Cartagena.