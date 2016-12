Detroit, ora le auto si rubano direttamente in corsa

12:36 - La nuova tendenza negli Usa, o meglio a Detroit, è quella di portarsi via le automobili facendo scendere il conducente. Minacce, calci, pugni e anche coltelli: adesso le persone hanno paura anche di fermarsi a fare benzina. Questo fenomeno, in aumento nell'ultimo anno, è derivato dai sistemi di allarme e sicurezza sempre più efficaci. Il ladro in questione si sente più facilitato a prendersela con un essere umano che con la tecnologia. La polizia ha dovuto creare un reparto speciale per tentare di arginare quest'ultima brutta tendenza.