Dennis Rodman in clinica per alcolistiEx star Nba cerca di disintossicarsi

07:41 - L'ex campione di basket dei Chicago Bulls, Dennis Rodman, appena uscito dalla bufera del suo recente viaggio in Corea del Nord, da dove ha criticato gli Stati Uniti, è entrato in una clinica specializzata per alcolismo. Lo ha annunciato sabato il suo agente alla Cnn. "Ha passato la settimana in questo centro - ha spiegato l'agente, Darren Prince -. Aveva raggiunto un livello di intossicazione alcolica che nessuno di noi aveva visto finora".

"Quando è rientrato dalla Corea del Nord - prosegue il suo agente - abbiamo discusso e gli ho detto che ero preoccupato per lui". Secondo l'agente, Rodman dovrebbe restare in questo centro fra i 28 e i 30 giorni.