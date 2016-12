17:06 - Si allungano, rispetto a quanto previsto, i tempi per l'estradizione dal Libano di Marcello Dell'Utri. Inizialmente le autorità di Beirut avevano ipotizzato che l'ex senatore, condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, sarebbe potuto rientrare in Italia giovedì. Il decreto per l'estradizione, però, non è ancora stato firmato.