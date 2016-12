Default,Argentina: "Ci serve aiuto"

06:57 - Il ministro argentino dell'Economia, Axel Kicillof, ha chiesto che "la comunità internazionale agisca rapidamente" per aiutare Buenos Aires nella battaglia contro gli hedge fund che non hanno accettato la ristrutturazione del debito e ora esigono il pagamento senza sconti dei bond. "Servono misure urgenti", ha detto Kicillof, sottolineando come se l'Argentina non paga entro il 31 luglio cadrà in default, e "sarà la morte finanziaria del Paese".