23:56 - "Chiederemo ai più ricchi di pagare un po' di più in tasse": lo ha detto il nuovo sindaco di New York, Bill de Blasio, nel discorso tenuto durante la cerimonia ufficiale per il suo insediamento. Poi un passaggio anche al suo paese d'origine, Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento: "Grazie. Mi avete sempre sostenuto e guidato".