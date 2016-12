14:42 - Emergono nuovi dettagli sul rapporto Vodafone in cui la società rivela come alcuni governi siano in grado di sorvegliare la rete. E' l'Italia il Paese in cui si registra il numero più alto di richieste legali di "metadata" (quasi 606mila), vale a dire informazioni sulla localizzazione dell'apparecchio, orari e date delle chiamate. Lo scrive il Guardian che ha anticipato il dossier.