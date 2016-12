Datagate, Snowden: "Il governo degli Stati Uniti mi vuole morto"

17:57 - Edward Snowden, la "talpa" del Datagate, è convinto che il governo americano voglia ucciderlo. Ad affermarlo è lo stesso Snowden in un'intervista alla tv tedesca Ard. "Ai funzionari del governo piacerebbe spararmi una pallottola in testa o avvelenarmi per vedermi morire sotto la doccia" ha detto Snowden, citando un articolo in cui un funzionario del Pentagono avrebbe detto di volerlo uccidere.

Snowden si riferirebbe a un articolo pubblicato dal sito statunitense BuzzFedd, in base al quale un funzionario del Pentagono avrebbe detto: "Mi piacerebbe mettergli una pallottola in testa. In un mondo in cui non ci fossero restrizioni per uccidere un americano, lo ucciderei io stesso".