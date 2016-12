07:04 - No alla grazia per Edward Snowden, la "talpa" del Datagate. "Ha fatto danni e lo ha fatto violando la legge", afferma l'ex segretario alla sicurezza nazionale americano, Janet Napolitano, in un'intervista a "Meet the Press", che sarà trasmessa domenica. Napolitano ritiene che i danni causati dalle azioni di Snowden si faranno vedere per i prossimi anni.