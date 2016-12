Danimarca: ecco Voteman, supereroe per le Europee che spacca il Paese

18:50 - E' "Voteman" il nome del supereroe protagonista di un video pubblicato proprio sul canale Youtube dal Parlamento danese. La clip aveva come intento quello di avvicinare gli elettori alle prossime elezioni europee del 25 maggio. Ma quella che poteva sembrare una buona idea si è trasformata in una ampia contestazione popolare. Infatti, il video, che contiene scene di sesso e violenza, è stato commentato da molti utenti social che lo hanno classificato come poco educativo e sessista. Una fetta minore di pubblico,invece, lo ha trovato divertente e apprezzabile. Il governo ha comunque scelto di eliminare il video per via delle varie polemiche suscitate. Fatto sta che, se l'intento era quello di far parlare delle prossime elezioni, l'obiettivo è stato raggiunto con ottimi risultati.