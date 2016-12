26 luglio 2014 Daniel, il bimbo con un tumore riceve migliaia di cartoline di auguri I biglietti sono la passione di questo sfortunato bambino colpito da un cancro inoperabile al cervello Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Per il suo sesto compleanno Daniel Nickerson di Foxboro, Massachusetts, ha chiesto che gli venissero regalate solo cartoline di auguri. Finora, il bambino che ha un tumore al cervello inoperabile ha ricevuto migliaia e migliaia di bigliettini colorati e affettuosi. La famiglia sta raccontando l'incredibile afflusso postale sulla pagina Facebook "Danny's Warriors", cioè "Guerrieri di Danny".

"Fino a questo momento sono arrivati 8500 bigliettini e 900 pacchetti! Abbiamo riempito tre auto", questo il racconto della famiglia di Daniel che ha postato su Facebook diverse foto che mostrano il mucchio di corrispondenza ricevuta. "Siamo in soggezione per tutto questo, siamo senza parole e non sappiamo come ringraziare ognuno di voi!"



I medici hanno dignosticato a Daniel una grave forma tumorale alla fine del 2013. "La nostra vita è crollata, il mio cuore è come esploso - racconta la mamma. - Tuttavia, la nostra fede e la fede in Dio ha mantenuto i nostri cuori e la mente positivi. Non ho altra scelta che andare avanti e fare tutto il necessario per mantenere felice il mio bambino, almeno finché sarà possibile".