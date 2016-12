Damasco, un fiume di profughi in coda per il pane

08:59 - La foto è stata scattata il 31 gennaio, ma solo ieri è stata diffusa. In migliaia sono in coda per ricevere pane, acqua, magari qualche medicina. Sono i volti del campo profughi palestinese di Yarmouk immortalati in questa coda biblica in un sobborgo della capitale siriana. Volti che da tre anni (il 15 marzo 2011 è esplosa la cosiddetta Primavera araba) sono in cerca di una vita "normale".