Damasco: "La Siria è pronta a collaborare nella lotta al terrorismo"

00:48 - La Siria ha annunciato di essere pronta a collaborare con una coalizione internazionale, formata anche da Stati Uniti e Gran Bretagna, nella lotta contro il terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri siriano Walid Al Muallim, citato dall'agenzia ufficiale Sana, precisando che la collaborazione può avvenire nel rispetto della risoluzione Onu n.2170, che prevede sanzioni contro gruppi jihadisti in Siria e Iraq.

Con noi il blitz non sarebbe fallito - "Vi assicuro che se ci fosse stato un coordinamento tra gli Usa e il governo siriano, l'operazione non sarebbe fallita", ha quindi aggiunto Al Muallim, circa il fallito blitz delle forze speciali Usa per liberare il giornalista James Foley, poi ucciso dall'Isis.



Gli Usa pronti a inviare aerei di sorveglianza - Il Pentagono si prepara ad inviare aerei di sorveglianza, inclusi droni, nello spazio aereo siriano, per raccogliere informazioni d'intelligence su obiettivi delle milizie jihadiste. Lo riferisce il Wall Street Journal.



Onu: "Isis fa pulizia etnica"- L'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani Navi Pillay ha accusato l'Isis di compiere una "pulizia etnica e religiosa" in Iraq e ha chiesto di giudicare i responsabili di eventuali crimini contro l'umanità. "Gravi e orribili violazioni dei diritti umani sono compiute ogni giorno", ha aggiunto.