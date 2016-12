29 marzo 2014 Dalla Spagna l'urna che promette di trasformare il caro estinto in albero La "reincarnazione", nata da un'idea del designer Gerard Moliné, è acquistabile online al prezzo di 75 euro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:09 - Dopo la morte, tornare in vita, ma in forma di albero. E' quanto promette di fare "Urna Bios", l'urna cineraria nata in Spagna, da un'idea del designer Gerard Moliné, che permette di ricordare il caro estinto in un modo davvero alternativo, trasformandolo cioè letteralmente in un arbusto. Diventare un albero costa circa 75 euro (più le spese di spedizione) e la seconda vita è acquistabile online.

Totalmente in materiale biodegradabile, l'urna è composta da una capsula superiore che contiene semi e un substrato vegetale per facilitare il germoglio, e da una inferiore, dedicata alle ceneri.



Per dare il via alla "reincarnazione" basterà inserire le ceneri nella parte inferiore, aprire quella superiore, unire le due parti ed interrare il tutto. Sarà quindi questione di aspettare il tempo necessario perché l'albero cresca.