11:15 - Per via delle sanzioni internazionali a Mosca per la vicenda Ucraina e l'annessione della Crimea, l'Italia ha congelato la collaborazione con la Russia per il progetto di un piccolo sommergibile S1000. A darne notizia è stato il vicedirettore della commissione militare-industriale del Cremlino, Oleg Bochkariov. Secondo il quale non è comunque escluso che il progetto possa essere ripreso nel prossimo futuro.