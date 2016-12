13 agosto 2014 Da Gaza all'Ucraina quando la guerra uccide chi la racconta Sono 29 i giornalisti uccisi in zone di guerra solo dall'inizio del 2014: di questi 5 sono morti in Israele e nei Territori palestinesi, 5 in Siria, 3 in Iraq, 4 in Ucraina Tweet google 0 Invia ad un amico

16:53 - Dal Medio Oriente all'Ucraina, i conflitti continuano a uccidere giornalisti, fotografi e operatori. Nel 2014 sono già 29 le vittime i reporter uccisi in tutto il mondo, secondo il Comittee to Protect Journalists, organizzazione indipendente e no profit che ha sede a New York. Di questi 5 sono morti in Israele e nei Territori palestinesi, 5 in Siria, 3 in Iraq, 4 in Ucraina.

Oltre a Simone Camilli, quest'anno tra i reporter uccisi in zone di guerra anche un altro italiano Andrea Rocchelli, morto in Ucraina.