D-Day, Hollande riceve Napolitano

13:03 - Il presidente francese, Francois Hollande, ha accolto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al castello di Benouville, in Normandia, per il pranzo ufficiale a cui partecipano una ventina di capi di Stato e di governo in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco in Normandia. Napolitano è stato salutato calorosamente da Hollande, che gli ha stretto la mano e lo ha accompagnato all'ingresso del castello.