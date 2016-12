18:00 - In una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, il premier Matteo Renzi, ha espresso,in qualità di presidente di turno della Ue, grande preoccupazione per "l'intollerabile escalation" in Ucraina, sollecitando il ritorno al tavolo delle trattative. In vista del vertice europeo sabato a Bruxelles, Renzi ha sollecitato rapidamente il ritorno al tavolo delle trattative.