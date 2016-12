08:57 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon ha lanciato un appello a tutti i protagonisti della crisi ucraina a "usare la massima moderazione" e a dialogare per abbassare la tensione. Dicendosi "molto preoccupato" di fronte ai "rischi crescenti di scontri violenti", Ban Ki Moon "invita tutte le parti coinvolte ad adoperarsi per abbassare la tensione e rispettare la legge", come si legge in una nota delle Nazioni Unite.