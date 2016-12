08:10 - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà al Cremlino il presidente di turno dell'Osce, Didier Burkhalter, per discutere della crisi in Ucraina. Burkhalter aveva lanciato da Vienna un appello per una tregua in vista delle presidenziali del 25 maggio. Con Putin si discuterà l'ipotesi di una serie di tavole rotonde sotto il patrocinio della stessa Osce per facilitare un dialogo nazionale prima del voto.