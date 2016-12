18:55 - L'ex premier ucraina, Iulia Timoshenko, è attesa a Mosca il 3 marzo per cercare di risolvere la situazione di crisi in Crimea. Lo fa sapere l'agenzia di stampa statale russa Itar-Tass. Intanto il ministro degli Esteri greco e presidente del Consiglio dei ministri Esteri Ue, Evangelos Venizelos, domani mattina partirà per l'Ucraina. A Kiev vedrà leader politici ed istituzionali ucraini.