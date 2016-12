07:21 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, sarà oggi in visita a Mosca e in Ucraina. Previsto un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, e il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Intanto Bruxelles potrebbe decidere sanzioni ancora più restrittive contro Mosca nel vertice europeo in programma per oggi e domani.