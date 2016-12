09:02 - I nuovi segnali di crisi provenienti dall'economia di Buenos Aires non dovrebbero avere "conseguenze molto significative" per il Brasile. Lo ha detto la presidente brasiliana, Dilma Rousseff, aggiungendo di stare comunque "abbastanza attenta" all'evolversi della situazione. Il capo di Stato sudamericano nelle prossime ore lascera' il World Economic Forum di Davos per raggiungere Cuba.