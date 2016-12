06:43 - I giudici del Tribunale di Sarajevo hanno condannato in primo grado tre ex militari serbo-bosniaci - Dragomir Soldat, Velemir Djukic e Zoran Babic - a 21 anni di reclusione ciascuno per crimini di guerra commessi ai danni di civili del villaggio di Carakovo, presso Prijedor, il 23 luglio 1992, primo anno della guerra in Bosnia (1992-95). Lo ha reso noto il Tribunale. Decisiva la testimonianza di un sopravvissuto.