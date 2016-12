12:15 - Il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe andare per la prima volta in Crimea, dopo l'annessione alla Russia, il 9 maggio. Lo riferiscono i media locali. Putin assisterebbe prima alla parata militare in piazza Rossa, a Mosca, e poi alle celebrazioni del 70esimo anniversario della liberazione di Sebastopoli dalle truppe naziste. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, non ha tuttavia confermato la visita.