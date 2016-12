19:54 - Catherine Ashton, rappresentante per gli affari Esteri Ue, "deplora" la decisione russa di usare le forze armate in Ucraina. E' quanto afferma in una nota la stessa Ashton, lanciando un appello a Mosca affinché ciò non avvenga e giudicando "inaccettabile qualsiasi violazione dell'unità, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina".