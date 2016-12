16:35 - La situazione ucraina non si sblocca. La risoluzione presentata al Consiglio di Sicurezza dell'Onu, contro il referendum in Crimea, infatti non passa per il veto posto dalla Russia. La Cina si è astenuta, mentre gli altri 13 Paesi hanno votato a favore. "Mosca non può porre il veto alla verità. Oggi è un momento triste", lo ha dichiarato l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Samantha Power.