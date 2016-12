17:21 - Per la seconda volta gli osservatori dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) non sono riusciti a entrare in Crimea, bloccati da uomini armati. La delegazione, a cui i militari hanno ricordato che non c'è stato nessun invito ufficiale, è rientrata nella città ucraina di Kherson. Il check point era presidiato massicciamente da uomini in uniforme senza segni di riconoscimento.