18 marzo 2014 Crimea, Putin firma l'accordo al Cremlino

Il Paese entra nella Federazione russa L'intesa tra i due Stati dovrà ora essere ratificata dal Parlamento con una legge Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:26 - La Crimea entra a far parte della Russia. Per l'occasione, in un'atmosfera internazionale che è di crescente tensione, il presidente russo Vladimir Putin firma al Cremlino l'accordo con i dirigenti della Crimea e di Sebastopoli, che diventano così nuovi soggetti della Federazione russa. L'accordo deve ora essere ratificato dal Parlamento, che deve contestualmente firmare una nuova legge.