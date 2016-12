Crimea, paura per troupe americana

01:01 - Due ore di tensione per una troupe della Ap a Simferopoli, la capitale della Crimea. Lo riferiscono i media americani, citando una corrispondenza dell'agenzia statunitense. La troupe è stata bloccata mentre trasmetteva in diretta. L'equipaggiamento, strumenti tecnici e giubbotti antiproiettile, sono stati sequestrati. La troupe è poi rientrata in possesso delle telecamere, dopo due ore di fermo. Sono stati accusati di essere spie e perquisiti.