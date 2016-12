05:55 - L'annessione della Crimea alla Russia è "contro il diritto internazionale", ha ammonito il presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Didier Burkhalter. In una nota spiega inoltre che le misure prese dalla Russia riguardanti lo statuto della Crimea costituiscono un'infrazione agli assunti fondamentali dell'Osce stessa.