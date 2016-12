Crimea,Obama:"Spero in diplomazia"

16:39 - "Spero ancora in una soluzione diplomatica della crisi in Crimea. Se questo non accadrà, vi saranno conseguenze per la Russia". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, intervenendo dalla Casa Bianca alla vigilia del referendum sull'adesione alla Federazione russa della penisola sul Mar Nero. I risultati della consultazione saranno annunciati lunedì, come rende noto il premier della Crimea, Serghiei Aksionov.