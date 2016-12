Crimea, Obama: "Non useremo forza"

18:47 - "Nel 21esimo secolo le frontiere non si ridisegnano con la forza. Usa e Ue condannano la Russia per l'invasione della Crimea: ha violato la legge internazionale e, se continuerà, faremo in modo che il suo isolamento diventi ancora più forte attraverso nuove sanzioni". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, intervenendo a Bruxelles. "Noi stiamo con Kiev: in gioco ci sono i valori di pace sviluppati dopo due guerre mondiali", ha aggiunto Obama.