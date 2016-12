Crimea, nuova giornata di tensione Mosca delusa dalla Nato:viola accordi

Il comando della Marina ucraina a Simferopoli, capitale della Crimea, è stato circondato da una cinquantina di soldati senza insegne, presumibilmente russi. I militari fedeli a Kiev rifiutano di ammainare la bandiera. I residenti portano mele ed acqua ai militari delle opposte fazioni. Intanto il senato russo sta lavorando a un progetto di legge volto a confiscare i beni delle imprese e dei cittadini americani ed europei in caso di sanzioni a Mosca.

21:40 Kerry: "La strada è quella del dialogo"

"Tutti siamo convinti sulla necessità di andare avanti sulla strada del dialogo". Lo ha detto il Segretario di Stato americano, John Kerry, al termine dei suoi colloqui a Parigi. "Gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con tutti gli alleati e con la Russia, per riportare la calma e far calare la tensione", ha aggiunto. "Intendiamo continuare il lavoro e il confronto per altri due giorni".

20:53 Fonti Usa: "Nessun accordo con la Russia per ora"

Usa e Russia non hanno trovato per ora alcun accordo sull'uscita dalla crisi in Ucraina. Lo ha riferito una fonte diplomatica americana, commentando le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri Serghiei Lavrov. Un accordo, ha aggiunto, non sarà possibile "senza un'implicazione diretta del governo ucraino" ad interim.

20:18 Russia: "La Nato viola accordi"

La Russia è "molto delusa" per la decisione "preconfezionata" della Nato presa "in violazione degli accordi" secondo i quali Russia e Alleanza Atlantica dovrebbero discutere preventivamente ogni mossa. Lo ha detto l'ambasciatore russo alla Nato Grushko, affermando che è stato usato un "doppio standard".

19:44 La Nato rivede le relazioni con la Russia

La Nato ha deciso di "rivedere la gamma delle relazioni con la Russia", sospendendo la pianificazione degli incontri previsti e interrompendo la partecipazione di Mosca alla scorta delle navi che rimuovono le armi chimiche dalla Siria. Lo ha annunciato il segretario generale del Patto atlantico, Anders Fogh Rasmussen, anticipando anche una più stretta collaborazione con l'Ucraina.

18:10 Mogherini: "Sanzioni non necessarie"

"Credo che sia saggio non prendere in considerazione oggi strumenti che al momento non sono necessari, anche per contribuire all'abbassamento dei toni": così il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, risposto alla domanda su quale sia la posizione dell'Italia rispetto all'ipotesi di sanzioni alla Russia.

18:08 La Mogherini: "Si lavora a un contact group con Mosca e Kiev"

La comunità internazionale sta lavorando alla "creazione di un contact group a cui potrebbero partecipare sia Mosca sia Kiev": lo ha detto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. Il ministro ha anche riferito che c'è la "volontà forte di lavorare per abbassare la tensione, affermata sia da John Kerry sia da Sergei Lavrov".

15:51 Crisi Ucraina, "99 i morti negli scontri di Kiev"

E' salito a 99 il numero dei morti negli scontri tra polizia e insorti a Kiev a gennaio e febbraio. Lo fa sapere il ministro della Salute ucraino, Oleg Musii, citato dall'agenzia Unian. Inoltre, secondo Musii, che è anche il responsabile sanitario della rivolta di Maidan, 15 persone versano in gravi condizioni.

15:17 Hillary Clinton: "Putin come Hitler"

Consegnando passaporti russi agli abitanti della Crimea, Putin si starebbe muovendo come fece Hitler con le popolazioni di etnia tedesca in Cecoslovacchia e Romania prima della Seconda Guerra Mondiale. A sostenerlo, secondo quanto riferisce, è l'ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton: "A tutti i tedeschi 'etnici', i tedeschi di ascendenza che vivevano in Cecoslovacchia, in Romania e in altri luoghi, Hitler continuava a dire che non erano trattati bene. Diceva: 'devo andare a proteggere il mio popolo'. E alla fine, quello che ottenne all'epoca, è che tutti cominciarono a preoccuparsi".

15:13 Gb: difficile che il G8 sia a Sochi

E' difficile immaginare come a giugno la riunione del G8 si possa tenere a Sochi: lo sottolinea il premier britannico, David Cameron. Il quale aggiunge che nulla deve essere escluso in termini di sanzioni, e sottolinea come l'attuale situazione in Crimea è "inaccettabile", e che quanto fatto da Mosca avrà "costi e conseguenze".

13:43 Kiev: Mosca vuole pretesto per guerra

La Russia "vuole provocare un primo spargimento di sangue che porti a un conflitto militare" con l'Ucraina. Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza ucraino, Andrii Parubii, 'comandante' del Maidan, in una conferenza stampa a Kiev aggiungendo che "la Crimea è solo il primo passo di questo scenario".

13:09 Putin tra candidati Nobel per la pace

Putin candidato al Nobel per la pace. La notizia, annunciata dal direttore dell'istituto Nobel ad Oslo, Geir Lundestad, è rimbalzata subito sui media russi. Tra i candidati anche Edward Snowden, la talpa del Datagate che ha ricevuto asilo in Russia.

12:33 Barroso: "Pacchetto da 11 miliardi in due anni"

La Commissione europea ha "messo a punto un pacchetto di supporto per l'Ucraina" che vale, sotto varie forme, "11 miliardi nei prossimi due anni". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso.

Quella dell'Ucraina è "una questione nodale" e le tensioni devono essere "rapidamente disinnescate" sulla base della "reciproca comprensione" e avendo come base "l'indipendenza e l'integrità" del Paese. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'Ucraina, ha aggiunto il Capo dello Stato, è "parte non lieve del nostro orizzonte strategico".

11:53 Lavrov: in Ucraina nessun bagno di sangue

La Russia "non permetterà un bagno di sangue" in Ucraina. "Non permetteremo alcun attentato contro la vita e la salute di quelli che vivono in Ucraina, nè contro i russi che vivono in Ucraina", ha dichiarato il capo della diplomazia russa Serghiei Lavrov da Madrid, citato dalle agenzie russe. Lavrov ha ribadito che quelle in azione in Ucraina sono forze di autodifesa create dagli abitanti sulle quali Mosca non ha "alcuna autorità".

11:09 Russia minaccia confisca beni a occidentali

Il senato russo sta lavorando ad un progetto di legge che consenta di confiscare i beni delle imprese e dei cittadini americani ed europei in caso di sanzioni alla Russia per il suo intervento in Crimea. Lo ha reso noto il senatore Andrei Klishas, capo della commissione sulla legislazione costituzionale.