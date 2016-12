18:10 - "Gli Stati Uniti non riconosceranno l'esito del referendum sull'adesione alla Russia della Crimea". Lo ha reso noto il segretario di Stato americano, John Kerry, al termine del colloquio londinese con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. "Continuo a sperare in una soluzione diplomatica della crisi in Ucraina - ha detto Kerry -. Se Mosca non cambia linea ci saranno conseguenze".