Crimea,exit poll:sì ad annessione

19:20 - La Crimea sarà annessa alla Russia. Questo, secondo i primi exit poll, l'esito del referendum che si sta tenendo in queste ore: il 93% di coloro che si sono recati alle urne avrebbe votato per l'adesione a Mosca. Lo riferisce la tv statale russa "Rossia 24". Solo il 7% avrebbe scelto il secondo quesito, che proponeva il ritorno alla costituzione della repubblica di Crimea del 1992 e lo status della Crimea come parte dell'Ucraina.