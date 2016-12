Crimea, elicotteri russi sopra Belbek

00:08 - Elicotteri sorvolano la Crimea. In rete stanno circolando alcuni filmati amatoriali che mostrano i velivoli, descritti come russi, avanzare verso Belbek. Secondo notizie non confermate ufficialmente, ma diffuse sui social network, i militari di Mosca avrebbero preso la base navale ucraina a Balakvla. Poche ore prima 100 persone armate hanno fatto un blitz nell'aeroporto di Simferopoli.